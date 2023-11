De publiciteitsstunt van het jaar staat vast: Cristiano Ronaldo en Lionel Messi staan nog een allerlaatste keer tegenover elkaar

We krijgen (een allerlaatste) duel tussen Cristiano Ronaldo en Lionel Messi. De twee voetbalgrootheden kruisen de degens in februari.

Na de talloze duels tussen Real Madrid en FC Barcelona - al stond CR7 met Juventus ook al eens tegenover Barça - komt er een vervolg op de strijd tussen Cristiano Ronaldo en Lionel Messi. Afspraak? februari 2024.



Al Nassr FC en Inter Miami FC hebben namelijk een akkoord om een vrienschappelijk duel af te haspelen. De exacte datum is nog niet gekend, maar we weten wel al zeker dat het duel in Riyad zal worden afgewerkt.

We moeten er geen tekening bij maken: het is een publiciteitsstunt om twee van de beste voetballers ooit nog eens tegen elkaar te zien spelen. En het zal werken. We weten nu al dat de kaartjes zonder enige moeite zullen verkocht worden.