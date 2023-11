Wordt dit het EK van de Rode Duivels? "Betere ploeg dan afgelopen WK"

De Rode Duivels hebben zich geplaatst voor EURO 2024. De verwachtingen liggen hoor, bij de spelers maar ook bij de analisten.

Zo vindt Olivier Deschacht zelfs dat de Rode Duivels een beter ploeg hebben dan op het afgelopen WK. Hij ziet vooral dat de jongere garde gegroeid is in de tussentijd.

"We hebben een betere ploeg dan vorig jaar op het WK", begint Deschacht bij Het Belang van Limburg. "Onana, Trossard... de meeste spelers zijn beter geworden. Er is meer honger en we beschikken over een bondscoach met principes, eentje die knopen durft doorhakken. Dan kom je al ver."

Volgens Deschacht moet België kunnen mikken op een halve finale, mits de Rode Duivels eerder niet tegen Frankrijk of Engeland komen. "Ik denk dat Frankrijk en Engeland nog sterker zijn. Voor andere landen hoeven we niet onder te doen. Halve finale moet kunnen."