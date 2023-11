Ben Weyts kondigt aan dat hij geld gaat investeren in de stadions... omwille van het vrouwenvoetbal

Het is minister Ben Weyts menens in zijn betrachting om het WK voor vrouwen in 2027 te organiseren samen met Nederland en Duitsland. Om niet uit de toon te vallen tegenover de twee andere landen wil hij zelfs een aantal stadions opkalfateren.

"We willen het WK voetbal voor vrouwen echt binnenhalen. Vlaanderen is daarom bereid om onze stadions waar het toernooi zou doorgaan ook financieel te steunen, voor aanpassingen die enkel voor dit evenement noodzakelijk zijn. Dit WK zou ons vrouwenvoetbal een enorme boost geven", laat hij weten op X Over welke stadions het zal gaan, is nog niet geweten. De FIFA zal volgend jaar op zijn congres van 17 mei beslissen waar het WK 2027 plaatsvindt. De bidprocedure werd gisteren opgestart. Tot 21 april hebben landen de tijd om hun kandidatuur in te dienen.



Zuid-Afrika, de Verenigde Staten, Mexico, Brazilië en Chili lieten ook al interesse blijken. Deze zomer (20 juli-20 augustus) vindt het WK in Australië en Nieuw-Zeeland plaats. De Red Flames wisten zich daar niet voor te plaatsen. De Verenigde Staten verdedigen hun in 2019 in Frankrijk veroverde wereldtitel. We willen het WK voetbal voor vrouwen echt binnenhalen. Vlaanderen is daarom bereid om onze stadions waar het toernooi zou doorgaan ook financieel te steunen, voor aanpassingen die enkel voor dit evenement noodzakelijk zijn. Dit WK zou ons vrouwenvoetbal een enorme boost geven. pic.twitter.com/jYijriWuuo — Ben Weyts (@BenWeyts) November 22, 2023