"Dan is de titel weg": zware domper voor Gent zit er steeds meer aan te komen, één zeer heikel punt

Hein Vanhaezebrouck toonde zich met KAA Gent dominant tegen RSC Anderlecht. Tegen Union kunnen ze dit weekend bewijzen dat ze een echte titelkandidaat zijn. Al doemt er een groot probleem op dat steeds nijpender lijkt te worden.

De vraag is hoe Hein Vanhaezebrouck met zijn kleine kern het hele seizoen gaat bolwerken in drie competities. Ze zitten nog in de Beker van België en in de Conference League lijkt voetbal na januari ook steeds waarschijnlijker.

De coach van de Buffalo's was enkele weken geleden zelf al duidelijk in zijn analyse. Hij verwacht - zeker na Nieuwjaar - de nodige problemen: "Tot dan zullen we het wel kunnen opvangen met onze kern. Maar door de Afrika Cup en de Asian Cup gaan we heel wat spelers zien vertrekken. Als er dan een paar spelers uitvallen, dan kan je zelfs geen elftal opstellen."

© photonews

En dus kijkt Vanhaezebrouck nu al uit naar de wintermercato, al weet hij nog niets qua transfers of namen. De vraag is vooral welk budget ze bij de Buffalo's klaarmaken om tijdens de wintermercato nog aan de slag te gaan. Zeker als ze in de drie competities actief blijven, dan lijkt er iets nodig te zijn.

De Afrika Cup is er van 13 januari tot 11 februari, de Asian Cup van 12 januari tot 10 februari. Ondertussen lijkt steeds duidelijker te worden dat er heel wat spelers wel degelijk zullen gaan vertrekken bij de Buffalo's.

Zes tot acht afwezigen?

Gift Orban (Nigeria), Jordan Torunarigha (Nigeria), Ismaël Kandouss (Marokko), Tarik Tissoudali (Marokko), Nurio Fortuna (Angola), Noah Fadiga (Senegal), Hyunseok Hong (Zuid-Korea) en Tsuyoshi Watanabe (Japan) worden allen genoemd.

Gift Orban en Ismaël Kandouss zijn de minst waarschijnlijken, de andere zes lijken ook volgens de diverse kranten een grote kans te maken op een maandje spelen met hun land. En dat is toch wel een domper voor de Buffalo's zelf.

© photonews

"Het zijn bepalende spelers die gaan vertrekken. Als ze allemaal moeten gaan, dan is de titel gewoon weg", aldus Arnar Vidarsson eerder al onheilspellend in Extra Time. En zeker in de linie van de verdedigers lijkt het een moeilijke situatie te gaan worden.

Denk Torunarigha, Kandouss, Fortuna, Watanabe en Fadiga weg en je blijft over met ... Brown en Agbor en de belofte Lagae. Gandelman moet dan al haast zeker een linie achteruitgegschoven worden. Werk aan de winkel dus, ook voor het bestuur.