Deze Rode Duivels krijgen een plaats in het beste elftal van de EK-kwalificatie

Daar hoort dan natuurlijk een beste elftal bij. Flashscore maakte zo'n team waarin de elf spelers staan die tijdens de EK-kwalificatiewedstrijden het beste presteerden.

Flashscore geeft ieder wedstrijd cijfers aan alle verschillende spelers. Dat gemiddelde resulteerde in een leuk elftal. Twee Rode Duivels staan erin met Romelu Lukaku en Jérémy Doku. Lukaku was onbetwist de beste spits met zijn 14 doelpunten. Ook Doku deed monden openvallen met zijn acties.

De hoogste score is echter wel weggelegd voor de Hongaar Dominik Szoboszlai. Er staat ook één speler in die niet naar het EK zal gaan. Dat is de Albanese doelman Ognjen Čančarević.

Take a look at who played a starring role in the #EURO2024 qualifying groups! 🌟



You’ve got to feel for Ognjen Čančarević – he’s the only one in the Best XI not to make it to Germany next summer… 🚫✈️ pic.twitter.com/EFgZMXtsZ7