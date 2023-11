'Grootverdiener van Anderlecht wil actie en dient transferverzoek in bij Fredberg'

Jesper Fredberg wil in januari enkele gerichte versterkingen halen. Al heeft de sportief directeur van paars-wit nog een héél belangrijke opdracht: de kern afslanken. Eén speler gaf ondertussen zelf al te kennen dat hij wil vertrekken.

La Dernière Heure laat weten dat Amadou Diawara aan de paars-witte directie heeft laten weten dat hij deze winter andere oorden wil opzoeken. De middenvelder ziet geen toekomst meer in het Lotto Park.

Diawara was vorig seizoen quasi zeker van een basisplaats, maar sinds de komst van Mats Rits en Thomas Delaney – én de ontbolstering van Theo Leoni – is er voor de Guineeër geen plaats meer in het paars-witte basiselftal.

Grootverdiener

Voor de volledigheid: Diawara stond sowieso al op het lijstje van Jesper Fredberg. De 26-jarige middenvelder is één van de grootverdieners bij Anderlecht en dat is niet (meer) te verantwoorden door zijn prestaties.