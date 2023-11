Haaland doet ongelooflijk mooie geste en wint nog meer zieltjes

Erling Haaland is een steengoeie voetballer, maar ook een supervriendelijke jongen. Dat bevestigde hij nogmaals door de supporters van zijn ex-club Bryne een mooie geste te doen.

Bryne speelt voor de eerste keer sinds 2003 weer op het hoogste Noorse niveau. Haaland wil daar zoveel mogelijk supporters bij betrekken en heeft aangeboden om de treinkaartjes te betalen voor zo'n 200 supporters.

"We kunnen niet anders zeggen dan dat het fantastisch is dat we de kans krijgen om zoveel mogelijk supporters naar Kristiansand te sturen", zegt de marketingmanager van Bryne tegen TV2. "Financieel zijn het moeilijke tijden voor mensen en dat maakt het moeilijker om te reizen naar een wedstrijd als deze."

Het zal de superspits van Manchester City zo'n 15.000 euro kosten. Als supporters met de bus willen gaan, is dat ook mogelijk. Bryne naar Kristiansand is een reis van ongeveer 2,5 uur.