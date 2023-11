José Mourinho legt monstercontract naast zich neer maar: "Op een dag ga ik naar daar"

Mourinho is momenteel coach van AS Roma. Toch praat hij al openlijk over zijn toekomstplannen.

José Mourinho heeft al een flink gevulde prijzenkast en is het leven als voetbalcoach nog helemaal niet beu. Momenteel probeert hij het beste uit Lukaku en co te halen bij AS Roma.

Veel voetballers trekken na een lange carrière naar Saudi-Arabië tegenwoordig. Maar nu zitten de Saudi's ook achter 'The Special One'. Zo werd onlangs bekendgemaakt dat de Portugees een monstercontract naast zich legde uit Saudi-Arabië. Hij kon er op twee jaar tijd zo'n 120 miljoen gaan verdienen.

Mourinho maakt er dan ook geen geheim van dat hij dit wel een lucratief aanbod vond. "Op een dag zal ik naar Saudi-Arabië gaan, maar dat zal nog niet morgen of overmorgen zijn. De mensen hier zorgen ervoor dat het bloed dat door je aderen stroomt, anders voelt. Ik hou van de mensen hier, ik hou van de mensen hier. Roma is speciaal voor mij is in mijn carrière", vertelde hij bij RAI1.