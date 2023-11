Ondanks kansen voor blauw-zwart de derby goed doorgekomen, en nu? "Het is niet zoals tegen Gent of Club Brugge"

De derby van bijna twee weken geleden zit nog vers in het geheugen. Een massa kansen voor blauw-zwart, maar toch bleef het 0-0. Cercle moet nu weer op meer zien te mikken dan een puntendeling.

Miron Muslic ziet wat dat betreft de toekomst weer positief tegemoet. "Overigens staan alle spelers op scherp", haalt de Oostenrijker op de site van Cercle één van zijn argumenten aan. "Ze weten dat ze voor een nieuwe uitdaging staan."

Cercle van underdog naar favoriet

Hiermee verwijst Muslic naar de thuiswedstrijd tegen Eupen van zaterdagnamiddag. "Het is niet zoals tegen Gent of Club Brugge waarin duidelijk is wie er favoriet en de underdog is. Anderzijds is Eupen in eigen huis een wedstrijd die we moeten winnen. Ook al wordt het een lastige tegenstander."

Cercle dus in de favorietenrol. De positieve ingrediënten uit de derby wil Muslic terugzien. "We moeten vooral in de match tonen dat we favoriet zijn. Met een goede structuur, fighting spirit, de juiste mentaliteit en de intensiteit zoals in de voorbije stadsderby willen we het Eupen moeilijk maken. Dat is toch ons plan."