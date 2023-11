Trop is te veel: topcoach trekt nogmaals aan de alarmbel na wel héél ongelukkige planning: "We zijn over de grens"

Bayern München moet het vanavond al opnemen tegen 1. FC Köln. Thomas Tuchel, coach van de Duitse topclub, begrijpt er niets meer van, want zijn spelers zijn nog maar net geland van hun internationale opdrachten.

Bayern telt natuurlijk veel internationals, waarvan een deel pas donderdag weer op de club was. En nu zouden ze vanavond alweer moeten spelen."Dat is natuurlijk een heel ongelukkige planning', zei Tuchel op zijn persconferentie.

"Als ik dat als trainer zeg, wordt dat weer als een excuus gebruikt. Maar dat is het niet. Je hebt Jürgen Klopp gehoord, die moet ook zaterdag rond lunchtijd tegen Manchester City spelen. Ik kan je vertellen dat de feedback van de bondscoaches is dat de topspelers die Champions League en interlands spelen, moe zijn. Mentaal, emotioneel, fysiek, ze zijn uitgeput."

Nog twee CL-matchen meer

Niet enkel door de wedstrijden, maar ook door het reizen. Vliegtuig, bus, hotel, tijdsverschil... het is moordend geworden. De UEFA en FIFA zijn echter doof voor de alarmbellen die de trainers luiden.

"Volgend jaar komen er weer twee Champions League-wedstrijden bij. De grens is bereikt. Want voetbal moet worden gespeeld met plezier, met verlangen en enthousiasme. Dat is de basis voor de sport en de basis om het publiek te inspireren. De grens is echt bereikt, als we er al niet overheen zijn."