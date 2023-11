'Why Always Me?' Mario Balotelli blijft de koning der verontwaardiging

Iedereen die aan Mario Balotelli denkt ziet automatisch hem in zijn shirt van Manchester City met de boodschap 'Why always me?'. De Italiaan is nog geen haar veranderd na een auto-ongeval.

Donderdagavond veroorzaakte Mario Balotelli een auto-ongeval in zijn geboortestad Brescia. De aanvaller zou onder invloed zijn geweest. Hij weigerde een alcoholtest en had geen rijbewijs op zak. Koning der verontwaardiging Balotelli snapt niet dat zijn auto-ongeval niets is. Dit vertelde hij aan Dillinger News. "Ik heb net een auto-ongeluk gehad en ben daarna gewoon met een andere auto naar huis gereden. Het was een stuurfout, ik was zeker niet dronken. Ik dacht dat het uit de mode was om ophef om niets te creëren", vervolgde de geagiteerde spits zijn betoog. Balotelli vindt de commotie onzin. "Als er anderen bij betrokken waren, kon ik het wel begrijpen. Nu ben ik gewoon naar huis gereden." Boodschap aan de media Balotelli had nog een boodschap aan de media. "Er zijn een miljard problemen, zoals oorlogen, maar het enige wat ik in de kranten zie, is mijn ongeluk. Ik ben gewoon verzekerd. Er zijn belangrijkere kwesties in de wereld, maar jullie praten over mij. Ongelofelijk!"