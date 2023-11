🎥 Engels cultfiguur Jamie Vardy is helemaal gek en steelt opnieuw de show

Leicester City staat eerste in de Championship. De club met Dennis Praet en Wout Faes heeft na 17 wedstrijden 42 punten. Als ze verder gaan op dit elan spelen ze volgend seizoen terug in de Premier League.

Zaterdag wonen 'The Foxes' met 2-0 van Watford. Beide doelpunten werden gescoord door Jamie Vardy. De 36-jarige spits vind nog steeds de weg naar doel en zit aan zes doelpunten dit seizoen.

Toen de Engelse spits tegen Watford een grote kans de nek om wrong kon hij zijn frustraties niet verbergen. Na het missen van de kans viel hij eerst gefrustreerd op de grond. Nadien sloeg hij zichzelf hard in het gezicht.

Nothing to see here, just Jamie Vardy punching himself after missing a chance yesterday...



