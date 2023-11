Knappe zege: week na het ontslag van de coach komt ploeg in Challenger Pro League mee aan de leiding

Misschien wel hét nieuws van de interlandbreak? Het ontslag van coach Marc Grosjean bij KMSK Deinze, het nummer vier uit de Challenger Pro League. En dus was het met arendsogen kijken naar dit weekend.

Bij Deinze is de ambities om het waar te gaan maken in de Challenger Pro League eens te meer enorm groot. Het nieuwe bestuur wil naar de Jupiler Pro League en als het even kan wil het dat ook zo snel mogelijk verwezenlijken.

En dus zijn er geen excuses meer, ook niet dit weekend. Zaterdagavond werd gespeeld op en tegen Francs Borains, het team van MR-voorzitter Bouchez en ook een ploeg die vrij goed aan het seizoen in 1B was begonnen.

Quintero doet het voor Deinze

De voorbije weken liep het daar echter wat minder, waardoor het team helemaal naar beneden was gezakt in de stand. En ook Deinze ging dus gaan winnen op bezoek in Wallonië. Teo Quintero zorgde vijf minuten voor afluiten voor het enige doelpunt.

De Oost-Vlamingen komen zo (voorlopig) naast Zulte Waregem en Beerschot aan de leiding met 23 punten. De Mannekes hebben wel nog twee wedstrijden minder gespeeld dan Deinze, waardoor er nog wel wat beweging kan zijn bovenin. Sowieso wordt het heel spannend in 1B.