Loopt dé weg naar het EK langs Jan Breydel? Club Brugge wil deze winter keihard uithalen met komst van twee (!) Rode Duivels

Club Brugge is van plan om in januari de transfermarkt op te gaan. En de lat ligt héél hoog. Vincent Mannaert richt het vizier niet op één, maar twee Rode Duivels.

We schreven eerder al dat Club Brugge de situatie van Thomas Meunier in de gaten blijft houden. Vincent Mannaert is er dan ook van overtuigd dat hij Borussia Dortmund deze winter wél kan overtuigen om Meunier te laten gaan.

Maar volgens onze informatie staat ook Michy Batshuayi op het verlanglijstje. Die interesse is nog niet concreet, maar Club Brugge informeert zich bij zaakwaarnemers wél over de haalbaarheid van de transfer.

EK via Club Brugge

En blauw-zwart heeft kans. Batsman diende inmiddels een transferverzoek in om Fenerbahçe SK te verlaten. Bovendien kan Batshuayi zich in de Jupiler Pro League in de kijker spelen met het oog op een EK-selectie. Wordt ongetwijfeld vervolgd.