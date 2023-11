Peter Vandenbempt ziet groot probleem bij KAA Gent: "Hij is een tikkende tijdbom"

KAA Gent speelde zondag met 1-1 gelijk tegen Union SG. Toch hadden er zeker meer doelpunten kunnen vallen.

Dat zag ook Peter Vandenbempt. Hij spreekt bij de Buffalo's dan ook van een spitsenprobleem. "Op dit moment is er toch een spitsenprobleem. En wat Gift Orban betreft is dat een dubbel probleem", begint hij bij Sporza.

Orban maakte na afloop duidelijk dat hij niet tevreden was en trapte een flesje water de lucht in. Zijn gezicht sprak ook boekdelen. "Hij scoort niet alleen niet meer, maar aan alles zie je ook dat het een tikkende tijdbom is. Hij is duidelijk zeer ontevreden met zijn statuut van invaller."

"Ik ben zeer benieuwd hoe dat zal aflopen. Ofwel gaan straks de goals volgen en is er geen vuiltje aan de lucht. Ofwel wordt het een vertrek, en dat zal dan langs de achterdeur zijn en niet voor 30 miljoen", besluit Vandenbempt.