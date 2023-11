Noa Lang doet opmerkelijke onthulling en zag deal van 40 miljoen in het water vallen: "Twijfel bij mijn werk zonder bal"

Aujourd'hui joueur du PSV Eindhoven, Noa Lang aurait pu signer à Feyenoord, voire à Leeds United. Mais en Angleterre, Marcelo Bielsa n'était pas convaincu par une facette de son jeu.

Deze zomer verliet Noa Lang Club Brugge en het Venetië van het Noorden om zich bij PSV aan te sluiten, de leider van de Nederlandse competitie. Maar enkele maanden daarvoor had de Nederlander een aanbod ontvangen van... Feyenoord.

De club uit Rotterdam is de belangrijkste concurrent van Ajax, de club waar Lang zijn hart aan verloor en waar hij is opgeleid. "Iedereen weet dat mijn hart bij Ajax ligt, het was voor mij niet mogelijk om voor Feyenoord te spelen. Ik heb niets tegen Feyenoord, het is een leuke club met fanatieke supporters, maar het past gewoon niet."

"Arne Slot nam contact met me op, ik zei dat ik veel respect had, dat het niet persoonlijk was, en toen heb ik het aanbod afgewezen," verklaarde de voormalige Bruggeling in de podcast "Pingelaars".

Mentaal zwaar

Hoewel hij ook naar AC Milan had kunnen gaan, was de Nederlandse international vooral dicht bij een overstap naar Leeds United... voor 40 miljoen euro. "Uiteindelijk is de deal mislukt en dat heeft me mentaal zwaar getroffen. Marcelo Bielsa twijfelde aan de hoeveelheid werk die ik kon leveren zonder bal."