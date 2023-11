Plots totale ommekeer bij Club Brugge? Bart Verhaeghe schept duidelijkheid over situatie rond mogelijke verkoop

Drukke dag bij Club Brugge. Vincent Mannaert kondigde zijn vertrek aan, en ook Bart Verhaeghe gaf een uitgebreide persconferentie waarin hij duidelijkheid schepte over een aantal zaken.

Het was geen geheim meer dat er bij Club Brugge gedacht werd aan een verkoop. Nu laat Bart Vehaeghe verstaan dat dit niet meer het geval is. Hij beweert zelfs dat het nooit zo geweest was.

"Toen we een zakenbank (Raine, n.v.d.r.) hebben aangeduid, was dat om af te toetsen en te onderzoeken wie de juiste partners zijn om toekomstige uitdagingen te trotseren. We zijn daar nog altijd mee bezig - ik heb nooit gezegd dat ik een minderheid of en meerderheid aan aandelen wou verkopen. Dat heeft men er in de media van gemaakt", vertelde Verhaeghe volgens HLN.

Hij verduidelijkt dat hij de leiding zal blijven nemen. "In de media heeft men altijd gedacht dat we de club, door de aanstelling van Raine, wilden verkopen. Nu wil ik duidelijk maken dat ik de strategische leiding zal blijven nemen om als hoofdaandeelhouder volgende doelstellingen te realiseren. Hopelijk brengt dat de nodige rust en stabiliteit."

Aan ambities wel nog steeds geen gebrek bij blauw-zwart. "We willen een stadion bouwen én een rol van betekenis spelen in het Europese (top)voetbal. Wat dat betreft zijn we nog steeds op zoek naar de juiste partners - aan dat verhaal is niets veranderd."