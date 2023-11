'Club Brugge wil aankloppen bij Antwerp voor vervanger van Vincent Mannaert'

Vincent Mannaert kondigde dinsdag plots zijn afscheid aan bij Club Brugge. Na 13 jaar zal hij de club verlaten.

Mannaert liet wel weten dat hij zijn seizoen bij blauw-zwart nog afmaakt. Hij helpt dan ook nog in de zoektocht naar een degelijke opvolger. Er gaan nu al geruchten de ronde over wie dat zou kunnen worden.

Het lijkt er eerst en vooral op dat Mannaert niet door één persoon zal worden vervangen, maar door twee. Degene die nu het meest in beeld komt is Bob Madou. Dat is nu de chief business van Club, meldt Het Nieuwsblad.

Madou zou op organisatorisch en commercieel vlak goed zijn. Hij zou dan ook iemand naast zich moeten krijgen die meer met de sportieve kant overweg kan. Sven Jaecques zou hiervoor in beeld komen, meldt Het Nieuwsblad verder. Hij is op dit moment general manager bij Antwerp. Bart Verhaeghe zal in dat geval nog moeten proberen om hem los te weken bij de concurrent...