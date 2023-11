Dé transfersoap van de afgelopen jaren lijkt voorbij: 'Mbappé kent niet alleen nieuwe club, maar mag ook al meteen de presentatie in zijn agenda zetten'

Komt er eindelijk aan einde aan de soap rond Kylian Mbappé? Hij heeft zijn keuze gemaakt. De Fransman verlaat PSG op het einde van het seizoen en trekt richting Spanje.

Het nieuws hing al eventjes in de lucht, maar nu kunnen we stellig zijn. Kylian Mbappé speelt volgend seizoen voor Real Madrid. Daar zijn de Spaanse én Franse media het inmiddels over eens.

Mbappé heeft al enkele maanden een mondeling akkoord met De Koninklijke, maar plotse interesse van Liverpool FC zorgde voor verwarring. The Reds zijn namelijk al héél lang één van de favoriete teams van de Franse steraanvaller.

© photonews

Al beseft Mbappé dat hij zijn woord richting Florentino Perez geen twee keer kan breken. Twee seizoenen geleden was er ook een handdruk, maar besloot Mbappé in extremis om alsnog een nieuw contract bij PSG te tekenen.

Voorstelling in Spaanse hoofdstad

Ook Real Madrid zal geen risico's meer nemen. Begin januari tekent Mbappé zijn contract - vroeger mag immers niet van de reglementen - en zal hij meteen worden voorgesteld in het Estadio Santiago Bernabeu. Om dan voor enkele maanden terug te keren naar Parijs...