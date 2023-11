Frankrijk zet 'noodwet' op poten om Ajax-fans te weren: Sancties zijn enorm

Ajax zal het donderdag opnemen tegen Marseille in de Europa League. Ajax-fans mogen absoluut niet naar de Franse stad afreizen.

Frankrijk heeft een noodwet ingesteld om ervoor te zorgen dat Ajax-fans niet afreizen naar Marseille. Er wordt dus heel wat gewerkt om iedere Nederlandse fan te weren.

Als je als Ajax-supporter dan toch beslist om te gaan, maak je jezelf maar beter klaar voor enorme sancties. Zo kun je een gevangenisstraf van zes maanden riskeren. Alsook een boete van 30.000 euro en een stadionverbod van een jaar.

De Franse politie heeft overigens ook het recht om te controleren of er geen Ajax-supporters zijn. En met overal, bedoelen we overal. In de luchthaven, in de stad bij drukke punten zoals stations, maar ook zelfs gewoon op de weg.