Goede start nemen was noodzakelijk, maar spelers van Club Brugge benoemen groot werkpunt

Club Brugge boekte tegen OH Leuven een belangrijke zege met het oog op de komende weken. Ook Casper Nielsen gaf dat achteraf toe.

De 0-1 zege tegen OH Leuven was niet sprankelend of van hoogstaand niveau, maar Club Brugge kon de voorsprong in de tweede helft wel vasthouden, ondanks enkele kansen voor de thuisploeg. Voor het vertrouwen een belangrijke zege.

Dat bevestigde ook Casper Nielsen. "We hebben mentaliteit getoond en dat is belangrijk voor de wedstrijden die er nog aankomen. Dat we ook eens een resultaat kunnen verdedigen. Maar we moeten de wedstrijden ook vroeger afmaken."

Ook kapitein Hans Vanaken ziet dat als werkpunt. "Het enige wat we onszelf kunnen verwijten, is dat we deze wedstrijd eerder in de beslissende plooi moeten leggen, en dat we sneller dat verlossende doelpunt moeten maken."

Programma Club Brugge

Maar voor Club is het vooral een goede start van een nog erg druk en moeilijk schema. Donderdag wacht alweer Besiktas, waar Club de groepszege in de Conference League al veilig kan stellen. Zondag komt Standard dan op bezoek.

De wedstrijden blijven elkaar dan snel opvolgen voor Club. Zulte Waregem komt op 6/12 op bezoek voor de beker, op 10/12 gaat Club op bezoek bij KV Mechelen. Vier dagen later komt Bodo/Glimt op bezoek en op 17/12 staat de Slag om Vlaanderen tegen KAA Gent op de kalender.

Club Brugge sluit 2023 nog af met een uitwedstrijd tegen RWDM 22/12 en een thuiswedstrijd tegen Union op tweede Kerstdag. Nog acht wedstrijden op 27 dagen. Een goede start nemen was dus meer dan noodzakelijk.