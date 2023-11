Na nederlaag op Standard geeft Vrancken toe: "Soms moet je je dat realiseren"

KRC Genk verloor afgelopen weekend van Standard. Dat moet dringend doorgespoeld worden, liefst met een zege op Fiorentina.

Wouter Vrancken en KRC Genk vertoeven momenteel in Firenze waar ze vanavond Fiorentina partij geven. Geen gemakkelijke opdracht, zeker al niet met een nederlaag tegen Standard afgelopen weekend.

“We hebben niet alleen collectieve gesprekken gevoerd de voorbije dagen. Ook individueel zijn de zaken duidelijk benoemd”, aldus de coach bij Gazet van Antwerpen. “Zoals altijd vond ik bij de spelers genoeg zelfkritiek en motivatie terug. Maar we moeten dat donderdag ook op het veld tonen. We moeten blijven pushen in de wedstrijden, ons durven opdringen.”

De thuiswedstrijd tegen Fiorentina zorgt echter voor het nodige vertrouwen. “We zijn ook toen ons DNA trouw gebleven en hebben voor een heel mooie pot voetbal gezorgd. Het was heel leuk om competitief te zijn tegen zo'n sterk team. Hopelijk lukt dat hier opnieuw en zetten we een resultaat neer, dat ons concreet uitzicht geeft op Europees overwinteren.”

Ook vanavond wil Vrancken voluit spelen voor de overwinning. “Al ben je altijd afhankelijk van het verhaal van de wedstrijd, soms moet je je realiseren dat een gelijkspel het hoogst haalbare is. We weten dat we als underdog aan deze cruciale match starten. Fiorentina is en blijft op papier de uitgesproken favoriet op de groepszege. Maar wedstrijden worden niet op papier gespeeld.”