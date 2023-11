Nieuwe tegenvaller voor Charles De Ketelaere bij Atalanta

Geen Charles De Ketelaere vanavond. Atalanta speelt zonder de Rode Duivel in de Europa League tegen Sporting Lissabon.

Atalanta moet het vanavond zonder Charles De Ketelaere stellen, op de vijfde speeldag van de groepsfase in de Europa League tegen Lissabon.

Volgens verschillende bronnen is hij buiten strijd met een buikspierblessure. Er wordt gevreesd dat hij opnieuw enkele weken afwezig zal zijn.

Eerder deze maand was De Ketelaere al een drietal weken afwezig, waardoor hij de wedstrijden tegen Sturm graz en Udinese miste.

Afgelopen weekend was hij er wel weer bij, tegen Napoli. Er werd met 1-2 verloren en De Ketelaere speelde 82 minuten mee.

Atalanta is momenteel leider in de groepsfase van de Europa League. Ze tellen drie punten meer dan Lissabon, de nummer twee in de rangschikking.