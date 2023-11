Nu de beste van Europa, maar vorig seizoen bankzitter in België: "Veel spelers hadden de handdoek gegooid"

Als je hem nu ziet voetballen, begrijp je het allemaal toch niet zo goed. Onder Karel Geraerts zat Cameron Puertas steevast op de bank of zelfs in de tribune. Onder Alexander Blessin is hij helemaal opengebloeid.

Daar moest hij wel 18 maanden geduld voor hebben. Over alle competities heen heeft de Spaans-Zwitserse middenvelder nu al vier keer gescoord en... 14 assists gegeven. Niemand in de Europese competities doet momenteel beter in die laatste statistiek.

Philippe Bormans, CEO van Union SG, is heel blij dat Puertas het geduld kon opbrengen. "Want 18 maanden is een eeuwigheid in het voetbal", zegt Bormans bij Sporza. "Veel spelers zouden in de plaats van Cameron de handdoek gegooid hebben en vertrokken zijn."

"Maar in plaats van boos aan mijn bureau te staan, is hij nog harder beginnen te werken om in de ploeg te geraken. Het bewijst dat er achter zijn technisch vernuft een jongen zit met de juiste ingesteldheid. Op termijn betaalt zoiets zich altijd terug."