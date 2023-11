Ronny Deila diep ontgoocheld: "Ik was een beetje gechoqueerd"

Eerder deze week raakte bekend dat Vincent Mannaert Club Brugge verlaat. Hij doet dat op het einde van dit seizoen.

Ook voor Ronny Deila was het schrikken toen hij het nieuws over Vincent Mannaerts vertrek vernam binnen de club. Hij spreekt van ‘a sad day’.

“Ik was een beetje gechoqueerd toen ik de keuze van Vincent vernam”, gaf hij mee op de persconferentie naar aanleiding van de Europese wedstrijd van vanavond.

“Hij was één van de voornaamste redenen waarom ik naar Club kwam, maar we moeten dit respecteren en accepteren. Gelukkig blijft hij tot het einde van het seizoen – dat is een garantie op kwaliteit -, nadien zal hij gemist worden.”

Deila roept zijn spelers dan ook op om voor een perfect afscheidscadeau voor Mannaert te zorgen. “Vincent was een cruciale factor in de successen van Club Brugge. Als groep moeten we er nu alles aan doen iets bijzonders voor hem te doen. Iets van zilverwerk halen, bijvoorbeeld. Dat is onze doelstelling, dat is zijn doelstelling. Het zou een mooi afscheid betekenen.”

Dat kan vanavond al gebeuren. Club Brugge kan tegen Besiktas zekerheid verwerven over de groepswinst in de poulefase van de Conference League.