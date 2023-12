🎥 Drama voor Mika Godts! Toekomstige Rode Duivel loopt ernstige blessure op

Mika Godts doet het goed bij Jong Ajax. Hij was wederom beslissend, maar dan sloeg het noodlot toe.

De voetbalwedstrijd tussen FC Den Bosch en Jong Ajax op vrijdagavond was een waar spektakel met 6 doelpunten, maar helaas eindigde de avond in mineur. Het talent van Ajax, Mika Godts, moest in blessuretijd het kunstgras van Den Bosch verlaten op een brancard.

Slechts enkele minuten daarvoor had de Leuvenaar de eindstand op 3-3 bepaald door koelbloedig een strafschop te benutten. Het noodlot sloeg toe aan de zijlijn, waar Godts plotseling naar de grond ging zonder een tegenstander in de buurt. Enkele minuten later werd hij met een brancard van het veld gedragen.

De ernst van de blessure zal de komende dagen nader worden onderzocht, maar de beweging die de knie van de jonge Belg maakte, doet vrezen voor het ergste.