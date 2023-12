Paul Gheysens reageert op commotie rond zijn persoon na Pano-reportage: "In Polen en Londen dragen ze mij op handen"

Antwerp-baas Paul Gheysens kreeg de volle laag in een Pano-reportage over het golfresort dat hij wil bouwen in Knokke-Heist en hoe hij de gronden ervoor wil verwerven. Bij Het Nieuwsblad reageerde hij nu op alle commotie.

Gheysens is kwaad, want hij wordt beticht van zware bedreigingen aan het adres van de grondeigenaars. “Schandalig is het, die Pano-reportage, dat dit zomaar kan gebeuren”, zegt Gheysens aan de krant. “Je hebt altijd mensen die voor en tegen je zijn, maar in dit land is er zoveel jaloezie."

Gheysens zou intussen een procedure aangespannen hebben. "In Polen dragen zij mij op handen, in Londen dragen ze mij op handen. Als ik in Amerika zou doen wat ik hier doe, ze dragen mij daar op handen. En hier…”

Stadiondossier Club Brugge

De vastgoedmagnaat komt heel slecht uit de reportage. Eerder was er ook al heibel met Bart Verhaeghe toen Gheysens een stuk grond kocht waar Verhaeghe het nieuwe stadion van Club Brugge wou bouwen. Brugs burgemeester Dirk De Fauw bracht toen beide partijen samen.

“Gheysens zei dat zijn aankoop puur zakelijk was en helemaal niet gericht was tegen Verhaeghe of Club Brugge. We zijn er nooit uitgeraakt, maar dat gesprek is zeer correct verlopen", aldus De Fauw in Het Nieuwsblad. "Verder heb ik nooit alleen met hem onderhandeld, maar altijd via de administratie of zijn zoon. Zo slim ben ik wel als politicus, dat ik niet alleen met hem in een kamer ga zitten”,