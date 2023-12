De Deens-Belgische connectie van Anderlecht: 'Double D' voor de goals, Neerpede voor de assists

Anderlecht moet in de topwedstrijden nog meer punten gaan halen, maar in de wedstrijden tegen de mindere goden zijn ze quasi onklopbaar. 28 op 30 verzamelden ze daarin. Opmerkelijk in de revival van paars-wit: de connectie tussen de Denen en de Belgen.

De vier Denen van paars-wit zijn quasi zeker van hun plaats, zet daar nog een Zweed bij en zes Belgen en je hebt blijkbaar een recept voor succes. De Denen scoorden nu al 20 van de 32 goals van de Brusselaars: 10 voor Dolberg, 9 voor Dreyer en sinds gisteren ook eentje voor Delaney.

Da's goed voor 62,5 procent van de doelpuntenproductie. En hun aangevers zijn in vele gevallen Neerpede-boys. Stroeykens (3) en Sardella (4) deden het tegen Westerlo weeral voor de eerste twee goals. Samen met Leoni (6) heeft het drietal er dus al 13 gegegeven.

Het klikt gewoon, op en naast het veld tussen de Scandinaviërs en de Belgen. "Natuurlijk zijn de Deense jongens close met elkaar", zei Brian Riemer daarover. "Ze zitten soms samen als we eten, maar er is regelmatig ook een Neerpede-tafel of een tafel met Afrikaanse of Zuid-Amerikaanse jongens."

"Dat is niet erg. Het belangrijkste is dat op de bus, op de training, aan de ping-pong-tafel… iedereen mixt. Ik moet als coach niks forceren."

Dynamiek in de Anderlecht-kern is sterk

Kasper Dolberg heeft zich in jaren niet meer zo geamuseerd en wentelt zich in het respect dat hij krijgt van de jonge gasten in de A-kern. Dreyer is goede vrienden geworden met jongens als Leoni en Raman. Delaney voelt zich thuis tussen mannen als Vertonghen en Rits. Het klikt gewoon.

"De Scandinavische mentaliteit gaat goed samen met de Belgische", voegde Riemer daaraan toe. “De inzet, de ijver, de kijk op het leven. Het zorgt ervoor dat wij Denen ons snel integreren in dit land. De dynamiek is sterk en de jongens zorgen voor elkaar."