Opluchting voor Rode Duivel die door de week uitviel met een blessure

Wout Faes stond vanmiddag in de basis bij Leicester. Zijn blessure-exit lijkt mee te vallen.

In december begint de competitie, zoals elk jaar, zich te laten meeslepen door een steeds drukker wordend schema. Drie dagen na zijn blessure-uitschakeling tegen Sheffield Wednesday was het interessant om te zien hoe Wout Faes terugkeerde naar Leicester.

De Rode Duivel was zeer aanwezig in de verdediging van de Foxes en stelde zichzelf tegelijkertijd gerust. Woensdag bleef hij na een duel op de grond liggen en trok een grimas toen hij zijn knie aanraakte. Hoewel hij had geprobeerd door te gaan, werd hij uiteindelijk tijdens de rust vervangen.

Leicester kreeg in de 89e minuut de gelijkmaker tegen. In extra tijd pakte de club van Faes nog wel de overwinning tegen West Bromwich Albion (1-2). Genoeg om de leiding in de Championship vast te houden, één punt voorsprong op Ipswich, en zo te blijven dromen van een terugkeer naar de Premier League volgend seizoen.