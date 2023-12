Valse beloften en aanbod nieuwe club: Marc Brys lijkt over ontslag heen

Marc Brys werd na 9 op 30 ontslagen bij OH Leuven. Sindsdien haalde de ploeg 3 op 15 en zakte het zelfs nog een plaatsje in de rangschikking.

Marc Brys ziet dat zijn vertrek niet voor een kentering zorgde bij OH Leuven. “Ik ben er wel vrij zeker van dat ik ook minstens 3 op 15 had gepakt”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Toch hoopt de ex-trainer dat de club zich zal redden, al zijn er in de tijd dat hij er trainer was toch aardig wat dingen fout gelopen. En Brys liet een deal met KRC Genk schieten.

“Eigenlijk was de deal tussen mijn technische staf en Genk al in kannen en kruiken. Peter Willems is dat te weten gekomen en heeft mij de ochtend nadien met Susan Whelan, de grote baas van King Power, laten bellen”, vertelt Brys.

Daar werden grote beloftes gemaakt. “Zij heeft mij overtuigd om te blijven. OHL zou binnen de drie jaar een key player in Europa worden, zei ze. Niet België, he. Europa! Leicester en OH Leuven zouden het verhaal schrijven dat Brighton en Union nu aan het schrijven zijn. Het is helaas anders uitgedraaid.”

En het liep op verschillende vlakken fout. “Vind jij het bijvoorbeeld normaal dat er vanuit de jeugdwerking niemand aan mij kon vertellen wie onze high potentials waren? Mandela Keita zat op een bepaald moment op de bank bij de U17 en moest weg. De technische staf van de eerste ploeg heeft dat tegengehouden.”

Brys heeft al aan stoppen gedacht, maar heeft nog aanbiedingen. “Deze week was ik bijvoorbeeld nog in gesprek met een nieuwe club. Een buitenlandse. Afwachten of dat iets wordt. Ach, zowel sportief als financieel moet het de moeite waard zijn. Anders doe ik het niet meer.”