Wachten op (nieuwe) doorbraak: "Hij heeft het niveau voor de nationale ploeg"

Paul-José Mpoku verliet het Belgische voetbal. Hij is momenteel aan de slag in Zuid-Korea.

België liet hij achter zich voor Incheon United in Zuid-Korea, maar het Belgische voetbal en heel wat landgenoten volgt hij nog altijd van heel dichtbij op.

Ook zijn broer Albert Sambi Lokonga, die door Arsenal uitgeleend wordt aan Luton, maar moeilijke tijden beleefde sinds zijn vertrek uit de Jupiler Pro League.

“Niet vergeten: hij is van Anderlecht naar Arsenal gegaan. A big step . En daar speelde hij, hè. Grote wedstrijden zelfs. Dat werd onvoldoende benadrukt”, klinkt het bij Mpoku in Het Nieuwsblad.

Volgens Mpoku is Lokonga soms wat te lief. “In het voetbal loop je dan het risico dat er van je geprofiteerd wordt. De coach koos voor anderen, waarna hij uitgeleend werd aan Crystal Palace. Daar speelde hij ook dikke wedstrijden. Tot zijn coach, Patrick Vieira, weg was en diens opvolger hem niet liet spelen. C'est la vie.”

Ook dit seizoen loopt het moeilijk, mede door een blessure. “Daar leer je ook uit. Wat mij betreft is het geen kwestie van kwaliteit. Enkel understanding where you are now and what you have to do now to be able to match this level.”

Want de verwachtingen zijn nog altijd ontzettend groot. “Ik hoop dat hij weer fit geraakt, matchen kan spelen en terug bij de nationale ploeg komt. Daar heeft hij het niveau voor.”