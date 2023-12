Yorbe Vertessen met een duidelijk boodschap naar Domenico Tedesco: "Ik ga er vol voor!"

Ondanks de grote concurrentie bij PSV is Yorbe Vertessen belangrijk bij de Eindhovenaars. Hij heeft een duidelijke boodschap voor bondscoach Domenico Tedesco.

Concurrentiestrijd

Yorbe Vertessen kent wel wat concurrentie bij PSV. Indien Noa Lang, Hirving Lozano en Johan Bakayoko fit zijn, dan moet hij genoegen nemen met een plek op de bank. Noa Lang krijgt momenteel het nodige rust omwille van de vierde blessure dit seizoen waar de aanvaller mee te kampen heeft. Dat kan u HIER lezen.

Europees Kampioenschap

Ondanks al die concurrentie wil hij knokken voor zijn plek en zeker deze bij de Rode Duivels. Hij wil absoluut naar het EK in Duitsland. "Honderd procent. Ik ga er vol voor om bij het nationale team te mogen aansluiten en er uiteindelijk ook een vaste waarde te zijn", vertelt een ambitieuze Vertessen tegenover Voetbal International.

Johan Bakayoko

Zijn ploeggenoot bij PSV, Johan Bakayoko, heeft zich ondertussen in de kern van Tedesco gewerkt bij de Rode Duivels. "Dat heeft hij door zijn prestaties verdiend. Ik hoop daar in de toekomst door mijn spel ook te mogen staan. Als ik goed presteer dan gaat dat normaal gesproken ook wel komen. Ik zie Johan daarin niet als concurrent. Het zou mooi zijn als we samen voor De Rode Duivels kunnen spelen", is hij hoopvol.