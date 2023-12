Trainer van Noa Lang wijst met de vinger naar de schuldige voor de blessure van de voormalige Club Brugge aanvaller

Vorig weekend mocht Noa Lang even invallen tegen FC Twente om ritme op te doen voor de zware week. Het liep echter niet goed af voor de aanvaller. Zijn trainer weet wie de schuldige is.

Overvolle kalender

"Noa heeft dit jaar nog niet eens een week vakantie gehad en moest toen alweer bij ons beginnen", schetste Bosz tijdens zijn persconferentie. "Ieder mens heeft af en toe een weekje vakantie nodig."

Tijd voor rust

"We kijken naar de langere termijn. Dat is de reden dat we hem nu een stap terug laten doen. Dat hij er niet straks één wedstrijd bij is en we hem daarna weer kwijt zijn. We kijken naar hoe we dat voor de lange termijn het beste kunnen doen", legde de trainer uit.

FC Barcelona

Bosz pleitte voor het kritisch kijken naar de speelkalender in de Europese top. "Als je alleen al naar Barcelona kijkt: daar hebben drie toptalenten, Pedri, Gavi en Ansu Fati alle drie een zware kruisbandblessure opgelopen voor ze twintig jaar oud waren. Dat is geen toeval. Dat heeft natuurlijk met die overvolle speelkalender te maken", zei Bosz.