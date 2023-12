Reactie Zuinige maar verdiende zege: Van Bommel benoemt waar het bijna mis ging voor Antwerp

Een 1-0 zege is een zuinige zege maar het levert even veel punten op dan een ruime zege. En dus was Antwerp-trainer Mark Van Bommel een tevreden man op de persconferentie achteraf.

Niet alleen omdat zijn ploeg de drie punten pakte maar ook met het getoonde spel op de grasmat. "We hadden 75 minuten lang totale controle over de wedstrijd", analyseerde Van Bommel. "Met Ejuke en Balikwisha vonden we telkens goed de ruimte op links en voetbalden we veel kansen bij elkaar", ging hij verder. Uiteindelijk viel ook de 1-0 dankzij een actie op links tussen Balikwisha en Janssen maar ondanks veel doelgevaar bleef het 1-0 en moest de Bosuil nog bibberen op het einde. "Het afgekeurde doelpunt voor hen was een kantelpunt", benoemde Van Bommel. "Dan is er toch die klik en het gevoel dat Leuven nog een momentje zou krijgen. De twijfel slaat dan even toe. Je weet dat dat zal komen en je wil dat moment zo ver mogelijk wegduwen maar dat hoort bij het spelletje." Thuisreputatie Maar het lukte Antwerp toch om de overwinning uit de brand te slepen. Met 20/24 liet Antwerp nog niet te veel punten liggen in het eigen stadion. Sinds de komst van Mark Van Bommel verloren ze in de competitie enkel van RC Genk en Charleroi. "Soms kan ik langs de zijlijn genieten van de supporters die zich achter de ploeg scharen. Niemand wint makkelijk op de Bosuil", besluit de Nederlander met een glimlach.