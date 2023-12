Goots ziet deze trainer bij Westerlo, maar heeft wel serieuze bedenking: "Gaat zich zeker kandidaat stellen"

Westerlo moet op zoek naar een nieuwe trainer. Voorlopig nemen Bart Goor en Eric Reenaers de ploeg onder hun hoede. Patrick Goots zag het ontslag van Jonas De Roeck al een tijdje aankomen.

De situatie was voor de trainer quasi onhoudbaar geworden. Westerlo deed serieuze investeringen, maar staat pas op een voorlaatste plaats. "Bovendien had ik al langer in het snotje dat het tussen bepaalde spelers en de trainer niet meer klikte", aldus Goots bij GvA.

"Als vervolgens de resultaten tegenvallen, krijg je groepsdynamiek niet meer rechtgetrokken. Na de stevige uithaal van Sinan Bolat vrijdagavond wist ik al: Jonas gaat het niet redden.”

Yves Vanderhaeghe?

Westerlo moet volgens de analist zijn tijd nemen om een opvolger voor De Roeck aan te duiden. “Het zou mooi zijn mochten Bart Goor en Eric Reenaers volgende week de zege kunnen pakken tegen Kortrijk, zodat Westerlo tijd koopt om een geschikte opvolger voor De Roeck te vinden."

"Er wordt aan een Belg of een Nederlander gedacht. Iemand als Yves Vanderhaeghe, die weer vrij is na zijn avontuur in Saudi-Arabië, zal zich ongetwijfeld kandidaat stellen. Maar ik zou er niet van verschieten dat de eigenaars iemand uit de Turkse portefeuille toveren.”