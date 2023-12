Hoe gruwelijke blunder bijna kantelpunt in wedstrijd werd: "Ik hoorde Leysen roepen om hem te laten"

Oud-Heverlee Leuven verloor zaterdagavond met 1-0 van Antwerp, al had de score ook wat meer kunnen zijn. Nochtans had OHL ook enkele kansjes om te scoren.

Dat Antwerp de dominantste ploeg aan de bal zou zijn tegen OH Leuven had iedereen kunnen voorspellen. Maar ook de bezoekers hadden in de eerste helft enkele gevaarlijke schoten op het doel van Butez afgevuurd, toch doken beide ploegen met een 1-0 de rust in.

"We hadden bij de rust het gevoel dat we toch wel de betere kansen hadden", klinkt het bij Ewoud Pletinckx na de partij. "Maar zij hebben die efficiëntie wel die bij ons miste en bovendien is het moeilijk om te scoren tegen Antwerp."

Misverstand

In de tweede helft trok Antwerp meteen naar voor na de rust en werd het ook 2-0 na een flater van doelman Tobe Leysen. Maar gelukkig voor hem en OHL werd het doelpunt afgekeurd voor buitenspel.

"Ik stond klaar om de voorzet weg te trappen maar ik hoorde Leysen roepen dus ik liet de bal gaan. Misschien was hij te laat omdat ik al zo klaar stond om hem weg te trappen, gelukkig werd het afgekeurd", blikt de OHL-verdediger terug op de fase.

Tijd rekken

Na dat afgekeurde doelpunt leek de aanvalswoede van Antwerp wat over. "Het werd een kantelpunt", vindt Pletinckx. "Op één minuut tijd ging het van een domper naar een boos bij ons. In het slot hebben we hen nog tegen de eigen 16 kunnen duwen."

"Dat ze op het einde nog tijd aan het rekken waren en heel blij leken met de 1-0 toont dat we met opgeheven hoofd opnieuw naar Leuven kunnen. Nu is het nog zaak om ook punten te pakken", besluit hij.