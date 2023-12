Makelaar doet nog eens zijn zegje over ontslag van Carl Hoefkens

Carl Hoefkens keert straks terug naar het Jan Breydelstadion. De eerste keer dat hij er als coach van de tegenstander langs de zijlijn zal staan.

Het wordt een bijzonder moment voor Carl Hoefkens, terugkeren naar het Jan Breydelstadion waar hij jaren werkte voor Club Brugge.

Het is uitkijken hoe de supporters van blauwzwart zullen reageren op de terugkeer van de ex-trainer. Veel mensen verwachten een warm onthaal.

“Carl is altijd correct gebleven richting Club, ondanks zijn onbegrip over de genomen beslissing”, aldus makelaar Bob Claes aan Het Nieuwsblad. “Bovendien is hij tot de laatste seconde alles blijven geven, op een gedreven, detaillistische, bijna maniakale manier.”

Volgens Claes zal het publiek zijn cliënt warm onthalen. “Dat heeft historisch succes opgeleverd, en ik kan me niet voorstellen dat ze dat vergeten zijn. Men weet inmiddels weer wat Carl voor Club betekend heeft. Net daarom verwacht ik een warm onthaal. Klasse van beide zijden.”