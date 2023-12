Praatjes vullen geen gaatjes? Oscar Garcia ondanks 0/9 optimistisch over het voetbal van OH Leuven

Oscar Garcia heeft het tij nog niet kunnen keren bij OH Leuven. Na een 0/6 ging OH Leuven ook tegen Antwerp onderuit.

Voor Oscar Garcia is dat een 0/9, voor OH Leuven al 0/15. Hierdoor staan de Leuvenaars op de 14e plaats in het klassement. Toch vertrouwt Garcia erop dat het nog goed komt met zijn ploeg, dat vertelde hij alleszins na het 1-0 verlies tegen Antwerp.

"We speelden tegen een van de beste ploegen van het land, misschien wel de beste. En als je ziet hoe we het gedaan hebben, heb ik er vertrouwen in dat het tij zal keren", klonkt het overtuigd bij de Spanjaard.

Garcia had in zijn drie eerste matchen alleszins geen makkelijke opgave met verplaatsingen naar Genk en Antwerp met daartussen een thuiswedstrijd tegen Club Brugge. Dat beseft hij zelf maar al te goed.

"We hebben een moeilijk schema achter de rug en nu komt er nog een verplaatsing aan. Toch vind ik niet dat we spelen als een team dat onderin het klassement staat. Vandaag maakten we bijvoorbeeld kans op een punt. Elke week zie ik verbetering", besloot hij hoopvol.