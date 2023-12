Een terugkeer naar Old Trafford is helemaal van de baan: 'David De Gea maakt rentree door grote poort en gaat aan de slag bij rechtstreekse concurrent van Manchester United'

David De Gea krijgt mogelijk de kans om opnieuw aan de slag te gaan in de Premier League. Newcastle United neigt nadrukkelijk naar de Spaanse doelman.

Newcastle United won afgelopen weekend met het kleinste verschil van Manchester United. The Magpies - die al met een overvolle lappenmand kampen - zagen ook Nick Pope uitvallen. Bovendien is de kans groot dat de doelman voor langere tijd onbeschikbaar zal zijn.

The Daily Mail weet dat Newcastle in dat geval David De Gea wil binnenhalen. De Noord-Engelsen hebben niet al te veel vertrouwen in Lorius Karius om het doelvlak te verdedigen. In dat opzicht is de 45-voudig Spaans international een opportuniteit.

Géén terugkeer

De Gea is transfervrij sinds zijn contract bij Manchester United afgelopen zomer niet werd verlengd. Hij werd - mede door de wisselvallige prestaties van André Onana - gelinkt aan een terugkeer naar Old Trafford, maar dat bleek niet meer dan een gerucht.