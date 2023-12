Nog meer zorgen voor Rode Duivels: Niet alleen Doku geblesseerd

Jérémy Doku moest zondag geblesseerd het veld verlaten. Maar hij was niet de enige Rode Duivel die met een fysiek probleem moest afhaken.

Jérémy Doku gaf er kort na de rust tegen Tottenham de brui aan. Hij had last aan zijn been. Volgens Sporza gaat het om een spierblessure, maar dat is niet bevestigd door de club. Onderzoeken die vandaag gepland staan moeten uitsluitsel brengen.

Doku was niet de enige Rode Duivel die dit weekend vervroegd de strijd moest staken. Ook Arthur Theate kon zijn wedstrijd met Rennes tegen Marseille (2-0-nederlaag) niet volledig afwerken.

Vijf minuten voor de rust moest onze landgenoot, het stond toen 1-0, het veld verlaten. Hij had last aan het linkerbeen. Voor Rennes was het de vijfde nederlaag van het seizoen, de ploeg staat nu twaalfde.

Goed nieuws was er dan weer van Axel Witsel. Hij speelde de volledige wedstrijd van Atletico Madrid, op bezoek bij Barcelona. Er werd met 1-0 verloren. Het doelpunt was van Joao Felix, door Atletico uitgeleend aan Barcelona.