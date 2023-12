Tom Pietermaat kreeg een bijzonder cadeau van de supporters van ex-ploeg Beerschot

Beerschot won afgelopen weekend met 0-2 van Patro Eisden. Bij de tegenstander zat ex-speler Tom Pietermaat en die kreeg een mooie ontvangst van de supporters.

Patro Eisden moest het onderspit delven tegen Beerschot. “We wisten dat het moeilijk zou worden. Natuurlijk hadden we Beerschot al vaak bezig gezien, maar vanavond hebben we toch zelf eens mogen voelen hoe sterk deze ploeg echt is”, zegt Tom Pietermaat in Gazet van Antwerpen.

“Er waren een paar goeie kansen, maar we maakten ze niet af. De tegenstander was efficiënter. Tegen Zulte Waregem was het eigenlijk hetzelfde verhaal. Dat is voor ons toch nog een werkpunt”, gaat hij verder.

Pietermaat kreeg op het einde van de wedstrijd alvast een leuke verrassing. De bezoekende fans scandeerden zijn naam en enkele fans vielen hem in de armen. Pietermaat is duidelijk nog niet vergeten bij Beerschot.

“Het is heel speciaal hé. Deze match stond meteen met rood aangeduid op mijn kalender. Ik heb nooit echt afscheid kunnen nemen van de supporters van Beerschot, dus ben ik ze nu nog eens gaan groeten. En ja, dat pakt me toch wel.”