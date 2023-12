Mignolet spreekt zich uit over terugkeer van Vormer naar Jan Breydel én de ambities van Club Brugge

Woensdag ontvangt Club Brugge Zulte Waregem in de Beker van België. Die wedstrijd staat ook deels in het teken van de terugkeer van Ruud Vormer naar Jan Breydel.

Club Brugge zit een goede periode met vijf wedstrijden op rij zonder tegendoelpunt en zeven overwinningen in de laatste negen wedstrijden. Enkel tegen competitieleider Union werd er verloren.

In de vorige ronde van de beker won Club met maar liefst 0-6 tegen Beerschot, nu treft het met Zulte Waregem opnieuw een ploeg uit de Challenger Pro League. En er komen ook enkele oude bekenden terug.

Onder meer Jelle Vossen, die van 2015 tot 2020 bij Club, en natuurlijk Ruud Vormer. De Nederlander speelde van september 2014 tot januari 2023 in blauw-zwart. Nu keert hij voor het eerst terug naar Jan Breydel.

Europa League

Voor Simon Mignolet wordt dat weerzien niet zo speciaal. "We zien elkaar dagelijks aan de schoolpoort, dus voor woensdag zal ik hem zeker nog zien", zei Mignolet na de wedstrijd tegen Standard.

"Ruud heeft hier een hele mooie tijd gehad en het zal voor hem een leuke avond worden. Maar wij als Club Brugge moeten er gewoon voor zorgen dat we naar de volgende ronde gaan. Die beker winnen is ook een doelstelling voor ons."

De beker is ook de enige trofee die Mignolet nog niet won in België. "Als Club willen we weer een bekerfinale spelen (laatste keer in 2020, nvdr.). Want als je de beker wint, speel je al sowieso in de Europa League."