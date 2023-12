OFFICIEEL: Eerste trainer ontslagen in de Premier League, opvolger al bekendgemaakt

Sheffield United kent niet zijn beste seizoen in de Premier League. De club staat alleen laatste in de Engelse competitie met slechts vijf punten. Het komt dan ook niet als een verrassing dat Heckingbottom op straat wordt gezet.

Chris Wilder zal de functie van hoofdtrainer op zich nemen. Hij tekende een contract van anderhalf jaar. Dat meldt de club zelf op zijn website. Wilder was van 2016 tot 2021 ook al T1 bij Sheffiel United.

'Na het afglijden naar onderaan in de ranglijst en een aantal teleurstellende resultaten en prestaties, is er het gevoel dat een verandering nodig is om de club een boost te geven en alle mogelijke kansen om in de Premier League te blijven na dit seizoen', klinkt het op de clubwebsite.

Sheffield United can confirm that football manager Paul Heckingbottom has been relieved of his duties.



Additionally, coaches Stuart McCall and Mark Hudson, have also left the club.