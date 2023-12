Slecht nieuws voor Club Brugge met oog op bekerwedstrijd tegen Zulte-Waregem

Club Brugge neemt het woensdagavond op tegen Zulte-Waregem in de beker. Blauw-zwart kan op één speler al zeker niet rekenen.

Zo zit Maxim De Cuyper niet in de selectie van Ronny Deila. De linksachter liep afgelopen weekend een blessure op in de wedstrijd tegen Standard, hij werd in de 84e minuut gewisseld. De jonge verdediger is dus nog niet klaar om mee te spelen tegen Zulte-Waregem.

In zijn plaats kwam Bjorn Meijer op het veld. Die was dit seizoen al langere tijd out met blessures, maar er wordt vanuit gegaan dat de Nederlander nu terug fit is. Hij zal hoogstwaarschijnlijk De Cuyper opvangen.

De volledige selectie van Club Brugge ziet er zo uit: Simon Mignolet, Nordin Jackers, Nick Shinton, Brandon Mechele, Joel Ordonez, Dedryck Boyata, Tajon Buchanan, Bjorn Meijer, Denis Odoi, Eder Balanta, Casper Nielsen, Raphael Onyedika, Hans Vanaken, Antonio Nusa, Michal Skoras, Andreas Skov Olsen, Philip Zinckernagel, Ferran Jutglà, Igor Thiago