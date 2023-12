Wesley Sonck ziet groot probleem bij KRC Genk

KRC Genk speelde afgelopen weekend 2-2 gelijk tegen KAA Gent. De grote uitblinker van de wedstrijd van Yira Sor.

Sor kreeg zijn kans in de spits. Eerder wisselden Tolu en Andi Zeqiri elkaar af, maar dat bracht nog niet al te veel doelpunten met zich mee. Zal Sor nu zijn kansen blijven krijgen? "Misschien moet je het wel proberen, nu door die twee doelpunten", merkt Filip Joos op bij Extra Time. "Vooral omdat wat er voordien stond, nog geen indruk maakte."

De statistieken van Tolu en Zeqiri zijn niet om over naar huis te schrijven. Daniel Munoz scoorde dan ook al het meeste bij Genk dit seizoen. Als rechtsachter dan nog.

Volgens Wesley Sonck is er een groot probleem bij Genk. "Drie doelpunten drie doelpunten (Voor Tolu en Zeqiri n.v.d.r.). Als je rechtsachter je topschutter is, dan is er een probleem. Zo simpel is het."