Hein Vanhaezebrouck ziet ploeg goed wegkomen in bekerduel: "Dat zou een serieuze klap zijn geweest"

KAA Gent heeft woensdagavond met 0-1 gewonnen van STVV. De Buffalo's schakelden de Limburgers uit en kunnen zo verder bekeren.

KAA Gent had al vanaf het begin wat meer overwicht. "We zijn veel beter gestart dan afgelopen weekend in de competitie", vertelde Hein Vanhaezebrouck. "We zijn gestart zoals ik het graag zie, met veel focus."

"Veel duels opzoeken, controle proberen nemen. Die controle hadden we ook het grootste deel van de eerste helft. Het was moeilijk om veel kansen te creëren in het begin. Wij scoren dan uiteindelijk waarna we meer terugzakken", gaat de Gentse coach verder.

Ook STVV had kansen, maar die moeten de spitsen natuurlijk ook nog afwerken. "Ze kwamen meer aan de bal en je zag direct wat voor gevaar zij kunnen brengen. Ze hadden op het einde van de eerste helft gelijk kunnen maken, Koita trapte toen nog tegen de paal."

Meteen na rust had KAA Gent 2 á 3 serieuze kansen om de score te verdubbelen. Tissoudali kon niet besluiten op een open doel. Hein Vanhaezebrouck zag ook dat die bal er zeker in moest.

"We waren scherp gestart aan de tweede helft. We creëerden een paar erg, erg, grote kansen in de eerste 15 minuten na de rust. We moeten daar op die momenten de wedstrijd altijd beslissen. Van die gemiste kansen had er absoluut eentje in moeten gaan. Zeker die van Tissoudali, er stond toen geen keeper meer in doel. Dat had altijd 0-2 moeten zijn."

In de allerlaatste minuut van de reguliere speeltijd kreeg Joselpho Barnes een enorme kans om de bordjes gelijk te hangen. Hij trapte van zeer dichtbij echter hoog over doel. Volgens Vanhaezebrouck kwamen zijn troepen hier heel goed weg.

"We gaven niet veel weg, maar op het einde kregen ze nog een geweldige kans. Als die bal erin was gegaan, had dat een serieuze klap geweest voor ons. Zij zouden dan de verlengingen ingaan met het mentale voordeel."