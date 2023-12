"Knokken in Knokke" of "Knokke off"? Boeltje kookt helemaal over in bekerwedstrijd op én naast het veld!



Foto: © photonews

Sinterklaas was op bezoek in Knokke voor de wedstrijd tussen Knokke en OH Leuven. Zijn assistent zal heel wat mensen in de zak mogen steken en van de roe geven. Knokke 1-1 OH Leuven Volg live Knokke en OH Leuven leken op weg naar verlengingen toen de potjes helemaal overkookten. Daarbij gingen eerst de spelers neus aan neus staan. En daarbij vielen minstens drie gele kaarten. Beide coaches werden naar de tribunes gestuurd met een rode kaart. En daar ging vervolgens het knokpartijtje helemaal verder. Een aantal supporters vonden namelijk de coach van de tegenpartij en gingen ook daar op de vuist, waarna ook de supporters onderling begonnen te vechten met elkaar. Arbitrage én supporters onder vuur De wedstrijd werd even stilgelegd door de arbitrage, maar kon een vijftal minuten later wel opnieuw worden hervat. Op X werd de zaak ook meteen streng veroordeeld, zowel het optreden van de scheidsrechter als wat de supporters deden. Verwar aggressieproblemen niet met clubliefde. Vechten met de coach van de tegenstander is het laagste dat je kan zakken. Zo'n mensen horen niet thuis in een stadion. #KNOOHL — Diederik Craps (@DiederikCraps) December 6, 2023 Verlengingen in #knoohl, maar de scheidsrechter eist hier toch echt de hoofdrol op 😱. Twee rode kaarten voor de beide coaches na schermutselingen aan de zijlijn. Dat was bovendien olie op het vuur. pic.twitter.com/JuGlbbKIIU — Hans Depuydt (@depuydth) December 6, 2023



