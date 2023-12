Mark van Bommel maakt bekend wat hij verwacht van wintermercato van Antwerp

Mark van Bommel doet zijn ding met Royal Antwerp FC. Het is uitkijken of er tijdens de wintermercato veel wijzigingen aan de ploeg zullen gebeuren.

Mark van Bommel beleeft geen gemakkelijk seizoen met Royal Antwerp FC. Het is op dit moment nog altijd vechten voor elke overwinning.

Over zijn wensen voor de wintermercato is de Nederlander duidelijk. “Met het bestuur heb ik nog niet gesproken. We zitten nog met enkele langdurige geblesseerden ( Ondrejka, Valencia en Engels, red .). Hopelijk keren zij zo snel mogelijk terug. Dan krijgen we er sowieso extra spelers bij”, vertelt hij aan Gazet van Antwerpen.

Op het middenveld is alleszins versterking welgekomen. “Centraal hebben we niet veel opties. Met Jacob Ondrejka en Balikwisha kunnen we schuiven, maar dat is niet het meest ideale scenario. Als de mogelijkheid zich aandient, zullen we ons versterken.”

En het is ook uitkijken of er één of meerdere sterkhouders de club zullen verlaten. “We willen iedereen aan boord houden, al zal een speler niet te houden zijn wanneer een Europese topclub een riant bedrag op tafel legt.”