Na de 'bom' van Thibaut Courtois: Toby Alderweireld mengt zich in de debatten en heeft duidelijke mening

Radio Marca dropte op woensdagochtend de bom dat Thibaut Courtois zou passen voor het EK. En dat zorgde meteen voor een hele stroom aan reacties doorheen de dag.

Onder meer de voetbalbond reageerde, alsook de entourage van Thibaut Courtois zelf. Volgens hen is er geen nieuws over de zaak, maar dus zeker ook nog geen definitieve beslissing genomen.

Het blijft afwachten wat Tedesco en Courtois onder elkaar zullen bespreken als ze elkaar eens zien, tot dusver staat bij onze nummer 1 zijn revalidatie het hoogst op het prioriteitenlijstje. Ook gewezen collega-Rode Duivel Toby Alderweireld heeft zich in de Souidi Sessions nu uitgelaten over de zaak.

Toby Alderweireld wil zich niet moeien in de zaak

Hij hoopt dat er een oplossing gevonden zal worden. "Ik hoop dat het opgelost geraakt. Dat zou voor iedereen goed zijn. Voor Thibaut, en voor de ploeg", aldus Alderweireld in een reactie. "Ik was er natuurlijk niet bij toen het probleem is ontstaan."

"Het is niet altijd zwart-wit. Ik vind dat Thibeau de beste keeper ter wereld is. Maar het is moeilijk om er iets over te vertellen. Wie ben ik ook om me te moeien?"