📷 Thibaut Courtois dropt nieuwe bom over de Rode Duivels

Thibaut Courtois is er al een tijdje niet bij geweest bij de Rode Duivels. Zijn knieblessure houdt hem al een tijdje aan de kant.

Thibaut Courtois zorgde voor een schokgolf bij de Rode Duivels, toen hij voor de EK-kwalificatiewedstrijd op Estland forfait gaf.

Reden voor het afhaken van de doelman was een kwestie over de aanvoerdersband, een zaak die met bondscoach Domenico Tedesco nog altijd niet uitgepraat is.

In een gesprek met Radio Marca, een zeer Real Madrid gezinde radiozender weliswaar, laat de doelman weten dat hij niet naar het EK gaat volgend jaar, om voor 100 procent te herstellen.

Een nieuwe bom in de saga, al is het maar de vraag of de Rode Duivels Courtois zwaar zouden missen. Zijn vervangers deden het tijdens zijn afwezigheid zeker niet slecht.

Toen het conflict tussen Courtois en Tedesco losbarstte gingen er al stemmen op dat de keeper van de Koninklijke niet meer zou spelen voor de nationale ploeg en dat komt met deze beslissing weer een stapje dichterbij.

Al zou het ook wel eens wishful thinking van Radio Marca kunnen zijn...